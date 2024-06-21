Уракова Елена Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Елена Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1750 г.р.

Дети

Вычислено 1773 г.р.
Вычислено 1783 г.р.
Вычислено 1788 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1773

Дочь: (Уракова) Матрона Миронова

Отец ребёнка: Ураков Мирон Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1782

Муж: Ураков Мирон Петров

Невеста: взята Калинурской волсти из починка Грудчика(?), ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783

Дочь: (Уракова) Мавра Миронова

Отец ребёнка: Ураков Мирон Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: (Уракова) Анна Миронова

Отец ребёнка: Ураков Мирон Петров

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 49 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Смерть
Неизвестно

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