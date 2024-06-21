Уракова Елена Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1773
Дочь: (Уракова) Матрона Миронова
Отец ребёнка: Ураков Мирон Петров
Год рождения вычислен по РС 1795
Бракосочетание
До 1782
Муж: Ураков Мирон Петров
Невеста: взята Калинурской волсти из починка Грудчика(?), ясашная. РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Рождение ребёнка
Вычислено 1783
Дочь: (Уракова) Мавра Миронова
Отец ребёнка: Ураков Мирон Петров
Год рождения вычислен по РС 1795
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: (Уракова) Анна Миронова
Отец ребёнка: Ураков Мирон Петров
Год рождения вычислен по РС 1795
Упоминание
25.06.1795
Упоминается в возрасте 49 лет в РС 1795 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-188, лист 333)
Смерть
Неизвестно