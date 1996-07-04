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Понятов Александр Федорович

Место рождения

Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд

Дата рождения

07.07.1943

Дата смерти

04.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1943

Отец: Понятов Федор Иванович

Мать: Понятова Мария Егоровна

Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1973

Сын: Понятов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Понятова Нина Васильевна

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Понятова Нина Васильевна

Титовка, Томыловская волость, Самарский уезд
Смерть
04.07.1996
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Причина смерти: Сердце
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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