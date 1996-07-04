Понятов Александр Федорович
Место рождения
Дата рождения07.07.1943
Дата смерти04.07.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1943
Отец: Понятов Федор Иванович
Мать: Понятова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
24.04.1973
Сын: Понятов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Понятова Нина Васильевна
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Понятова Нина Васильевна
Смерть
04.07.1996
Причина смерти: Сердце
Похороны
Неизвестно