Стрельников Платон Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757 ст.
Дата смертиОколо 1810 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1757 ст.
Отец: Стрельников Ермил Тарасович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Стрельников Иван Платонович
Мать ребёнка: Павлова Агафья Петровна
Теменское, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1782
Жена: Павлова Агафья Петровна
Смерть
Около 1810 ст.