Стрельников Платон Ермилович Около 1757 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельников Платон Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757 ст.

Дата смерти

Около 1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1752 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1757 ст.

Отец: Стрельников Ермил Тарасович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Стрельников Иван Платонович

Мать ребёнка: Павлова Агафья Петровна

Теменское, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
До 1782

Жена: Павлова Агафья Петровна

Смерть
Около 1810 ст.

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