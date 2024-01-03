Бондарев Агафья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Агафья Иванова

Бондарев Агафья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Александр Иванов

Рождение ребёнка
1751

Сын: Бондарев Яков Александров

Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Бондарева) Анна Александрова

Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: (Бондарева) Елена Александрова

Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Бондарева) Ирина Александрова

Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.