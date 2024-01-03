Бондарев Агафья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Бондарев Яков Александров
Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов
Рождение ребёнка
1758
Дочь: (Бондарева) Анна Александрова
Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: (Бондарева) Елена Александрова
Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Бондарева) Ирина Александрова
Отец ребёнка: Бондарев Александр Иванов
Смерть
Неизвестно