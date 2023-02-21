Воробьёв Борис Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Борис Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Около 2020

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Воробьёв Сергей Арсеньевич

Мать: Воробьёва Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 2020
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