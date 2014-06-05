Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1931
Дата смерти05.06.2014
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931
Рождение ребёнка
17.03.1961
Сын: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович
Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хисамова Фанзиля Сайфулловна
Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалетдинов Фанис Сайфуллович
Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ямалетдинов Салих Сайфуллович
Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кинзина Фаниля Сайфулловна
Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.2014