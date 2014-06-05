Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямалетдинов Сайфулла Абдуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1931

Дата смерти

05.06.2014

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1931

Отец: Ямалетдинов Абдулла Габдуллович

Мать: Ямалетдинова Сахиб-Ямал

Рождение ребёнка
17.03.1961

Сын: Ямалтдинов Рафис Сайфуллович

Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хисамова Фанзиля Сайфулловна

Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалетдинов Фанис Сайфуллович

Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ямалетдинов Салих Сайфуллович

Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кинзина Фаниля Сайфулловна

Мать ребёнка: Ямалетдинова Аниса Насибулловна

Нимислярово, Нуримановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямалетдинова Аниса Насибулловна

Смерть
05.06.2014
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