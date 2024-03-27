Рек Николай Константинович
Место рожденияг Иркутск
Дата рождения1910
Дата смерти16.10.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Пана Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Галина Николаевна
Мать ребёнка: Пана Ильинична
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Военная служба
Неизвестно
Кыринский Рвк, Читинская Обл., Кыринский Р-Н
Смерть
16.10.1942
г, Сталинград
Похороны
Неизвестно
г.Сталинград район завода Баррикады