Рек Николай Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рек Николай Константинович

Место рождения

г Иркутск

Дата рождения

1910

Дата смерти

16.10.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

г Иркутск
Рождение ребёнка
1937

Сын: Рек Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Пана Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Галина Николаевна

Мать ребёнка: Пана Ильинична

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Военная служба
Неизвестно
Кыринский Рвк, Читинская Обл., Кыринский Р-Н
Смерть
16.10.1942
г, Сталинград
Похороны
Неизвестно
г.Сталинград район завода Баррикады
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