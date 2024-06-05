Болдырева Томара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева Томара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Болдырев Михаил

Мать: Болдырева Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репникова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Болдырев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.10.1976

Дочь: Камаева (Болдырева) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Болдырев Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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