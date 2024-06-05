Болдырева Томара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Болдырев Михаил
Мать: Болдырева Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репникова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Болдырев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.1976
Дочь: Камаева (Болдырева) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Болдырев Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно