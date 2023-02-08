Бабинцева Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабинцева Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бабинцев Артемий

Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: (Бабинцева) Акулина

Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Бабинцева) Мария

Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Бабинцева) Анастасия

Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким

Омелята, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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