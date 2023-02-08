Бабинцева Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бабинцев Артемий
Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким
Рождение ребёнка
1886
Дочь: (Бабинцева) Акулина
Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Бабинцева) Мария
Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Бабинцева) Анастасия
Отец ребёнка: Бабинцев Евдоким
Смерть
Неизвестно