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Володченко Александр Васильевич

Место рождения

Баку

Дата рождения

18.03.1952

Дата смерти

22.01.2005

Пол

Мужской

Добавил:

АЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1952

Отец: Володченко Василий Васильевич

Мать: Володченко Ирина Александровна

Баку
Рождение ребёнка
27.05.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Володченко Лариса Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.08.1982

Сын: Володченко Александр Александрович

Мать ребёнка: Володченко Лариса Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
22.01.2005
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