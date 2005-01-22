Володченко Александр Васильевич
Место рожденияБаку
Дата рождения18.03.1952
Дата смерти22.01.2005
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1952
Баку
Рождение ребёнка
27.05.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Володченко Лариса Владимировна
Рождение ребёнка
01.08.1982
Сын: Володченко Александр Александрович
Мать ребёнка: Володченко Лариса Владимировна
Смерть
22.01.2005