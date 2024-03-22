Глухин Евдоким Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухин Евдоким Кузьмин

Глухин Евдоким Кузьмин

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

23.07.1833

Дата смерти

26.12.1833

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1833

Отец: Глухин Кузьма Ильин

Мать: Глухина Марфа Лукьянова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
30.07.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож села Казенный крестьянин Максим Лукоянов Медведев и Казеннаго крестьянина Ивана Гаврилова Кандалова жена его Агрипена Ильина | Казанская церковь
Смерть
26.12.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: корью
Похороны
?.12.1833
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close