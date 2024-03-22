Глухин Евдоким Кузьмин
Место рождения
Дата рождения23.07.1833
Дата смерти26.12.1833
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1833
Отец: Глухин Кузьма Ильин
Мать: Глухина Марфа Лукьянова
Крещение
30.07.1833
воспреемники: Онагож села Казенный крестьянин Максим Лукоянов Медведев и Казеннаго крестьянина Ивана Гаврилова Кандалова жена его Агрипена Ильина | Казанская церковь
Смерть
26.12.1833
Причина смерти: корью
Похороны
?.12.1833
на отведенном кладбище при Казанской церкви