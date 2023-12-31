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Конев Ефим Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Конев Никифор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Конева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1725

Сын: Конев Козма Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Конев Василей Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1733

Дочь: Конева Марья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Конев Семён Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Талица, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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