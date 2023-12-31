Конев Ефим Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Конев Никифор Петрович
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Конева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
1725
Сын: Конев Козма Ефимович
Рождение ребёнка
1729
Рождение ребёнка
1733
Дочь: Конева Марья Ефимовна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Конев Семён Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конева Анна Ефимовна
Смерть
Неизвестно