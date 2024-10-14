Дарья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1692 и 1697
Муж: Василий Иванович
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Петр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Иванович
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 122-122 об лист. Деревня Пестово. Конан Терентьевич, 68 лет, жена его Анна Матвеевна, 66 лет. У Конана сноха Евдокия Сергеевна, 26 лет. У него племянник Василий Иванович, 47 лет, и жена... Показать все
Смерть
После 1729