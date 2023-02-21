Шляхов Федор Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляхов Федор Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1986

Отец: не указан

Мать: Шляхова Мария Юрьевна

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