Таисия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТаисия Михайловна

Таисия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911

Отец: Михайлов Михаил Игнатьев

Мать: Марфа Кириллова

Рождение ребёнка
10.06.1931

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Комолов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
15.07.1937

Дочь: Аникина (Комолова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Комолов Александр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.