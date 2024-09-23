Таисия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1911
Отец: Михайлов Михаил Игнатьев
Мать: Марфа Кириллова
Рождение ребёнка
10.06.1931
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Комолов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
15.07.1937
Дочь: Аникина (Комолова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Комолов Александр Яковлевич
Смерть
Неизвестно