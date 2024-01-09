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Хакимов Сагиджан Хакимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терентьева (Хакимова) Лилия Сагитовна

Мать ребёнка: Хакимова (Исламова) Фания Масалимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хакимова (Исламова) Фания Масалимовна

Рождение ребёнка
04.08.1955

Сын: Хакимов Ралиф Сагитович

Мать ребёнка: Хакимова (Исламова) Фания Масалимовна

Смерть
Неизвестно

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