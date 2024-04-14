Гантимурова Мавра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1774
Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Восприемник
1774
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
в 1774 г. при крещении внука Анны Григорьевой (в девичестве Гантимуровой) Ивана Литвинцева восприемницей была "линейского казака Семена Гантимурова жена ево Мавра Иванова дочь". Это было уже в приходе... Показать все
Смерть
Неизвестно