Гантимурова Мавра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГантимурова Мавра Ивановна

Гантимурова Мавра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1703 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1774

Муж: Гантимуров Семен Григорьевич

Кайластуй, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Восприемник
1774
Унда, Балейский муниципальный район, Забайкальский край
в 1774 г. при крещении внука Анны Григорьевой (в девичестве Гантимуровой) Ивана Литвинцева восприемницей была "линейского казака Семена Гантимурова жена ево Мавра Иванова дочь". Это было уже в приходе... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.