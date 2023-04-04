Некрасов Афанасий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Афанасий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1852 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.07.1887 ст.

Жена: Некрасова (Князева) Александра Ивановна

Сырейка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Димитриевская церковь, запись №-21 Поручители: Панин Степан, Авдотьичев Андрей Тимофеевич, Стреков Григорий Петрович - крестьянин из села Сырейка Кривопалов Герасим Владимирович - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
02.04.1889 ст.

Дочь: (Некрасова) Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: Некрасова (Князева) Александра Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Запись №-103ж
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь, запись №-781м

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