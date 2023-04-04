Некрасов Афанасий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1837 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.07.1887 ст.
Сырейка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Димитриевская церковь, запись №-21 Поручители: Панин Степан, Авдотьичев Андрей Тимофеевич, Стреков Григорий Петрович - крестьянин из села Сырейка Кривопалов Герасим Владимирович - Самарский мещанин
Рождение ребёнка
02.04.1889 ст.
Дочь: (Некрасова) Мария Афанасьевна
Мать ребёнка: Некрасова (Князева) Александра Ивановна
Запись №-103ж
Смерть
Неизвестно
Петропавловская церковь, запись №-781м