Кузьмин Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1908
Дата смерти26.07.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1908
Отец: Кузьмин Иван
Мать: Кузьмина Ефалия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина (Рыкова) Манефа
Рождение ребёнка
04.01.1936
Дочь: Орехова (Кузьмина) Лилия
Мать ребёнка: Кузьмина (Рыкова) Манефа
Рождение ребёнка
24.05.1938
Дочь: Максимова (Кузьмина) Эмма
Мать ребёнка: Кузьмина (Рыкова) Манефа
Смерть
26.07.1966
Причина смерти: болезнь