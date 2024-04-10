Кузьмин Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмин Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1908

Дата смерти

26.07.1966

Пол

Мужской

Добавил:

EI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1908

Отец: Кузьмин Иван

Мать: Кузьмина Ефалия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Рыкова) Манефа

Рождение ребёнка
04.01.1936

Дочь: Орехова (Кузьмина) Лилия

Мать ребёнка: Кузьмина (Рыкова) Манефа

Рождение ребёнка
24.05.1938

Дочь: Максимова (Кузьмина) Эмма

Мать ребёнка: Кузьмина (Рыкова) Манефа

Смерть
26.07.1966
Причина смерти: болезнь

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