(Перепелкина) Анна Мокиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Перепелкина) Анна Мокиева

Место рождения

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

До 11.02.1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Перепелкин Лаврентий Яковлев

Отец ребёнка: Перепелкин Яков Игнатов

Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
До 11.02.1841
Ф. 3 Оп. 15 Д. 235 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841
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