(Перепелкина) Анна Мокиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиДо 11.02.1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Перепелкин Лаврентий Яковлев
Отец ребёнка: Перепелкин Яков Игнатов
Крутая Ржавка, Богородицкий уезд, Тульская губерния
Смерть
До 11.02.1841
Ф. 3 Оп. 15 Д. 235 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда. Т. 1 | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкого у. 1841