(Трегубова) Марья Петрова
Место рождения
Дата рождения22.10.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1831
Отец: Трегубов Петр Ефимов
Крещение
22.10.1831
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Иван Иванов Куркин - после уоданнаго в некруты казеннаго крестьянина Петра Петрова дочь его девица Авдотья Петрова Трегубова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно