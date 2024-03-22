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(Трегубова) Марья Петрова

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.10.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1812 г.р.

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1831

Отец: Трегубов Петр Ефимов

Мать: Трегубова Надежда Иванова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.10.1831
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онаго ж села казенный крестьянин Иван Иванов Куркин - после уоданнаго в некруты казеннаго крестьянина Петра Петрова дочь его девица Авдотья Петрова Трегубова | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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