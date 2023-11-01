Матрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1709 и 1713

Дата смерти

Между 1775 и 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1714 г.р.

Дети

Около 1737 г.р.
Между 1740 и 1742 г.р.
Около 1746 г.р.

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МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1709 и 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1725 и 1737

Муж: Василий Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Федорович

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1775 и 1782
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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