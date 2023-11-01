Матрона Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1709 и 1713
Дата смертиМежду 1775 и 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1709 и 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1725 и 1737
Муж: Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1737
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
Между 1740 и 1742
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Федорович
Смерть
Между 1775 и 1782