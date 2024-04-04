Богович Савелий (Сильвестр) Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богович Савелий (Сильвестр) Семенович

Место рождения

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кошель-Богович Семен Устинович

Мать: Кошель-Богович Агафья Антоновна

Воложинки, Шарковщинский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.11.1923

Сын: Богович Александр Савельевич

Мать ребёнка: Богович Анна Макеевна ( Моисеевна)

д. Поперечка, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.12.1927

Сын: Богович Николай Савельевич

Мать ребёнка: Богович Анна Макеевна ( Моисеевна)

д. Поперечка, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богович Анна Макеевна ( Моисеевна)

д. Поперечка, Красноярский край
Смерть
?.08.1938
Усольлаг, Пермский край
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