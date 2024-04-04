Богович Савелий (Сильвестр) Семенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.1938
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1923
Сын: Богович Александр Савельевич
Мать ребёнка: Богович Анна Макеевна ( Моисеевна)
д. Поперечка, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.12.1927
Сын: Богович Николай Савельевич
Мать ребёнка: Богович Анна Макеевна ( Моисеевна)
д. Поперечка, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
д. Поперечка, Красноярский край
Смерть
?.08.1938
Усольлаг, Пермский край