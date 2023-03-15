Ртищев Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Ртищев Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Ртищев Алексей
Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ртищев Николай
Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ртищев Иван
Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
16.02.1920
Сын: Ртищев Сергей
Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна
Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище