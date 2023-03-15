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Ртищев Василий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Ртищев Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Ртищев Алексей

Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ртищев Николай

Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ртищев Иван

Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
16.02.1920

Сын: Ртищев Сергей

Мать ребёнка: Ртищева Мария Фёдоровна

Смерть
1960
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище

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