Гусев Ефим Никифорович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Гусев Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Гусева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Гусев Егор Ефимович
Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Гусева Матрена Ефимововна
Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна
Смерть
Неизвестно