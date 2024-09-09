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Гусев Ефим Никифорович

Место рождения

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Гусев Никифор

Мать: не указана

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Серафима Филипповна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Гусева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Гусев Егор Ефимович

Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гусев Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Гусева Матрена Ефимововна

Мать ребёнка: Гусева Серафима Филипповна

Васильково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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