Гомелев Евдоким Гордеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гомелев Гордей
Мать: Гомелева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханина Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Сидорова Анастасия Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Черкашина Анна Евдокимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гомелев Николай Евдокимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно