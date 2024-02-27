Гомелев Евдоким Гордеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомелев Евдоким Гордеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гомелев Гордей

Мать: Гомелева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханина Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Сидорова Анастасия Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Черкашина Анна Евдокимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гомелев Николай Евдокимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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