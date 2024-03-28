Ермошин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермошин Алексей

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Место рождения

г.Шиханы

Дата рождения

14.11.1984

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Жена

1988 г.р.

Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1984

Отец: Ермошин Владимир

Мать: Ермошина (Масленникова) Лидия

Развод
Неизвестно

Жена: Ермошина (Лебедева) Евгения

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермошина (Лебедева) Евгения

Бракосочетание
25.06.2010

Жена: Ермошина (Лебедева) Евгения

Рождение ребёнка
09.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Колесникова) Полина

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