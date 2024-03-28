Ермошин Алексей
Место рожденияг.Шиханы
Дата рождения14.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1984
Отец: Ермошин Владимир
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ермошина (Лебедева) Евгения
Бракосочетание
25.06.2010
Рождение ребёнка
09.10.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Колесникова) Полина