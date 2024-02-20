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Долгий Филипп Андреевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: Долгий Андрей Павлович

Мать: Долгая Дарья Моисеевна

Бракосочетание
До 1881

Жена: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
29.10.1884

Дочь: (Долгая) Анастасия Филипповна

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пирожкова (Долгая) Васса Филипповна

Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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