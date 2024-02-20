Долгий Филипп Андреевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рожденияОколо 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867
Отец: Долгий Андрей Павлович
Мать: Долгая Дарья Моисеевна
Бракосочетание
До 1881
Рождение ребёнка
29.10.1884
Дочь: (Долгая) Анастасия Филипповна
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пирожкова (Долгая) Васса Филипповна
Мать ребёнка: Долгая Анастасия Андреевна
Смерть
Неизвестно