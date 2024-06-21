Кривич Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Кривич Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривич Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Кривич Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубко (Кривич) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Кривич Агрипина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова (Кривич) Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Кривич Агрипина
Смерть
Неизвестно