Кривич Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кривич Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко-Бондарь (Кривич) Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Кривич Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривич Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Кривич Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубко (Кривич) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Кривич Агрипина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова (Кривич) Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Кривич Агрипина

Смерть
Неизвестно

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