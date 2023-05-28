Кепиева Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Кепиева Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Кепиева Акулина Макаровна
Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно