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Кепиева Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кепиев Макар Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кепиев Егор Макарович

Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кепиев Федор Макарович

Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кепиев Кирилл Макарович

Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1842

Сын: Кепиев Ефим Макарович

Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Кепиева Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Кепиева Акулина Макаровна

Отец ребёнка: Кепиев Макар Петрович

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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