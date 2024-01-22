Распопов Иван Иванов сын
Место рождения
Дата рождения1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Распопов Тимофей Иванов сын
Мать ребёнка: Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Распопова Пелагея Иванова дочь
Мать ребёнка: Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь
Рождение ребёнка
1762 ст.
Мать ребёнка: Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь
Смерть
Неизвестно