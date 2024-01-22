Распопов Иван Иванов сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаспопов Иван Иванов сын

Распопов Иван Иванов сын

Место рождения

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1738 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738 ст.

Отец: Распопов Иван Григорьевич

Мать: Распопова (Шеншина) Татьяна Константиновна

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Распопов Тимофей Иванов сын

Мать ребёнка: Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Распопова Пелагея Иванова дочь

Мать ребёнка: Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Распопов Лука Иванов сын

Мать ребёнка: Распопова (Лабынцова) Акилина Григорьева дочь

Распопово, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.