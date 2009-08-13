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Холина Фролова Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1949

Дата смерти

13.08.2009

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949

Отец: Киятин Николай

Мать: Холина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.10.1969

Дочь: Тилинина (Фролова) Марина Юрьевна

Отец ребёнка: Фролов Юрий Михайлович

Рождение ребёнка
18.07.1974

Дочь: Сафонова (Фролова) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Фролов Юрий Михайлович

Смерть
13.08.2009

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