Холина Фролова Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1949
Дата смерти13.08.2009
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1949
Отец: Киятин Николай
Мать: Холина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.10.1969
Дочь: Тилинина (Фролова) Марина Юрьевна
Отец ребёнка: Фролов Юрий Михайлович
Рождение ребёнка
18.07.1974
Дочь: Сафонова (Фролова) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Фролов Юрий Михайлович
Смерть
13.08.2009