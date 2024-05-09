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Екатерина Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Прокопий

Мать: не указана

ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баяндин Матвей Фомич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Баяндина Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Баяндин Матвей Фомич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1772

Сын: Баяндин Фёдор Матвеевич

Отец ребёнка: Баяндин Матвей Фомич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1779

Сын: Баяндин Фока Матвеевич

Отец ребёнка: Баяндин Матвей Фомич

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1781
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

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