Екатерина Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смерти1781
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Прокопий
Мать: не указана
ГКБУ «Государственный архив Пермского края» Ф. 13, Оп. 1, Д. 32 - Ревизия - 1782
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баяндин Матвей Фомич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Баяндина Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Баяндин Матвей Фомич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Баяндин Матвей Фомич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Баяндин Матвей Фомич
Смерть
1781