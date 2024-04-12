Василий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1712 или 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 или 1714
Отец: Тихон Яковлев
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Марья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно