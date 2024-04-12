Василий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Тихонович

Василий Тихонович

Место рождения

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1712 или 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1713 или 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 или 1714

Отец: Тихон Яковлев

Мать: не указана

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Марья Ивановна

Дроздово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close