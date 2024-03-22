Белоусов Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Николай Степанович

Место рождения

Степана Разина, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

21.06.1918

Дата смерти

24.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Степана Разина, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
С 1933 по 1941
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1941 по 1944
лагерь близ Бяла-Подляска, лагерь Кобежин под Краковом
Место жительства
С 1945 по 1953
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1953 по 1954
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1954 по 1967
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1967 по 1983
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
24.11.1983
Тула, город Тула, Тульская область
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