Белоусов Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения21.06.1918
Дата смерти24.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1918
Место жительства
С 1933 по 1941
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Место жительства
С 1941 по 1944
лагерь близ Бяла-Подляска, лагерь Кобежин под Краковом
Место жительства
С 1945 по 1953
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1953 по 1954
Калуга, город Калуга, Калужская область
Место жительства
С 1954 по 1967
Орёл, город Орёл, Орловская область
Место жительства
С 1967 по 1983
Смерть
24.11.1983