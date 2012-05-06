Самарин Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1974
Дата смерти06.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1974
Бракосочетание
19.07.2003
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.2006
Сын: Самарин Максим Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.01.2010
Сын: Самарин Евгений Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.05.2012