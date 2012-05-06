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Самарин Владимир Сергеевич

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

08.02.1974

Дата смерти

06.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1974

Отец: Самарин Сергей Александрович

Мать: Самарина Руфина Борисовна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
19.07.2003

Жена: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.04.2006

Сын: Самарин Максим Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.01.2010

Сын: Самарин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.05.2012
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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