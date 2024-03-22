(Курочкина) Мария Васильева
Место рождения
Дата рождения11.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1914
Крещение
13.07.1914
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Василий Прокопьев Беляков и крестьянская жена Мария Несторова Курочкина | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демин Валентин
Отец ребёнка: Демин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демин ?
Смерть
Неизвестно