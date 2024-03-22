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(Курочкина) Мария Васильева

Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1914

Отец: Курочкин Василий Алексеев

Мать: Курочкина Пелагея Никифорова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
13.07.1914
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники - села Новой Рачейки крестьянин Василий Прокопьев Беляков и крестьянская жена Мария Несторова Курочкина | Казанская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демин Валентин

Отец ребёнка: Демин ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демин ?

Смерть
Неизвестно
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