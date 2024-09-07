Герасимов Конон
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Герасимова Анна Кононовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1907
Дочь: Герасимова Степанида Кононовна
Мать ребёнка: Герасимова (--) Иулитта Андриановна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно