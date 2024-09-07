Герасимов Конон Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Герасимов Конон

Место рождения

Челыкино, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челыкино, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова (--) Иулитта Андриановна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Герасимова Анна Кононовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1907

Дочь: Герасимова Степанида Кононовна

Мать ребёнка: Герасимова (--) Иулитта Андриановна

МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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