Борисова (Зорина) Евгения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Зорина) Евгения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Петр Титович

Рождение ребёнка
12.10.1910

Дочь: Борисова Таисия Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Титович

Золотаревка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
1968

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