Борисова (Зорина) Евгения Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борисов Петр Титович
Рождение ребёнка
12.10.1910
Дочь: Борисова Таисия Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Титович
Золотаревка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
1968