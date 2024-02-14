Платонов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1855
Дата смерти27.12.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1888
Дочь: Надточаева (Платонова) Ефимия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1893
Дочь: Холодова (Платонова) Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Платонов Евгений Фёдорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.12.1922