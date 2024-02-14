Платонов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Платонов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

27.12.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1888

Дочь: Надточаева (Платонова) Ефимия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1893

Дочь: Холодова (Платонова) Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: не указана

Стольникова, Новосибирский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Платонов Евгений Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Стольникова, Новосибирский округ, Сибирский край
Смерть
27.12.1922
Стольникова, Новосибирский округ, Сибирский край

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