Недумов Семен Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недумов Семен Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Недумов Ефим

Мать: ?

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Московский уезд, с. Коломенское, Казанская церковь, священник
Рождение ребёнка
05.07.1857

Сын: Недумов Сергей Семенович

Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
24.09.1864

Сын: Недумов Николай Семенович

Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: (Недумова Недумов) Вера Семеновна

Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Наумова (Недумова Недумов) Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
28.06.1872

Сын: Недумов Иван Семенович

Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна

Смерть
До 1898

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