Недумов Семен Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1898
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Недумов Ефим
Мать: ?
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, Московская губ., Московский уезд, с. Коломенское, Казанская церковь, священник
Рождение ребёнка
05.07.1857
Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
24.09.1864
Сын: Недумов Николай Семенович
Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: (Недумова Недумов) Вера Семеновна
Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Рождение ребёнка
28.06.1872
Мать ребёнка: Недумова (Поспелова) Екатерина Алексеевна
Смерть
До 1898