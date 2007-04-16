(Останина) Александра Степановна 12.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Останина) Александра Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1924

Дата смерти

16.04.2007

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

1956 г.р.
1963 г.р.
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Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1924

Отец: Кудымов Степан Иванович

Мать: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Останин Леонид Петрович

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
11.11.1956

Дочь: Скакалова (Останина) Надежда Петровна

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Пермский край
Рождение ребёнка
14.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1963

Сын: Ковалева (Останина) Галина Петровна

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
28.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич

Смерть
16.04.2007
Кудымкар

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