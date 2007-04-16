(Останина) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1924
Дата смерти16.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1956
Дочь: Скакалова (Останина) Надежда Петровна
Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич
Пермский край
Рождение ребёнка
14.08.1963
Рождение ребёнка
14.08.1963
Сын: Ковалева (Останина) Галина Петровна
Отец ребёнка: Останин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
28.04.1965
Смерть
16.04.2007
Кудымкар