Грезов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грезов Илья Иванович
Мать ребёнка: Наталья Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Наталья Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Елисеевна
Смерть
Неизвестно