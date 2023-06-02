Смирнова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1936
Дата смерти02.06.2023
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шульман Владимир Абрамович
Рождение ребёнка
20.02.1970
Сын: Смирнов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Шульман Владимир Абрамович
Смерть
02.06.2023