Смирнова Анна Васильевна 20.06.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1936

Дата смерти

02.06.2023

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1970 г.р.

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1936

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шульман Владимир Абрамович

Рождение ребёнка
06.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шульман Владимир Абрамович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1970

Сын: Смирнов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Шульман Владимир Абрамович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
02.06.2023

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