Маковеева (Фокина) Агриппина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1885 ст.
№ 11. 20 июня 1885 г. рождена, крещена 22. Агриппина. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 125 с. 343 | ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.01.1906 ст.
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 20 | № 1. 9 января 1906 г. Зачачьевского прихода деревни Юшковской крестьянин Иван Александров Маковеев православного исповедания первым браком 26 лет и Зач... Показать все
Смерть
Неизвестно