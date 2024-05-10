Маковеева (Фокина) Агриппина Алексеевна 20.06.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Маковеева (Фокина) Агриппина Алексеевна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

20.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1885 ст.

Отец: Фокин Алексей Иванович

Мать: Фокина (Косшанина) Евдокия Дмитриевна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 11. 20 июня 1885 г. рождена, крещена 22. Агриппина. Деревни Пятинской крестьянин Алексей Иванов Фокин и его законная жена Евдокия Дмитриева оба православные | ГААО Ф. 29 Оп. 39 т. 1 Д. 125 с. 343 | ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.01.1906 ст.

Муж: Маковеев Иван Александрович

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Кол-во лет жениха: 26 | Кол-во лет невесте: 20 | № 1. 9 января 1906 г. Зачачьевского прихода деревни Юшковской крестьянин Иван Александров Маковеев православного исповедания первым браком 26 лет и Зач... Показать все
Смерть
Неизвестно
Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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