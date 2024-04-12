Евдокия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Бракосочетание
До 1815
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич
Смерть
Неизвестно