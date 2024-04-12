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Евдокия

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

Около 1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Дардур Захар Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Бракосочетание
До 1815

Муж: Дардур Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Дардур Фотий Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Дардур Федор Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Дардур Лефтер Михайлович

Отец ребёнка: Дардур Михаил Юрьевич

Смерть
Неизвестно
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