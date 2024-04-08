Городецкий Тимофей Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1757
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Городецкий Панфёр Тимофеев
Мать ребёнка: Городецкая Анна Абакумова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Городецкий Прохор Тимофеев
Мать ребёнка: Городецкая Анна Абакумова
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Городецкая Анна Абакумова
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Ксения Тимофеева
Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Елена Тимофеева
Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Мария Тимофеева
Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1813