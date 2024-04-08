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Городецкий Тимофей Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Городецкий Дмитрий Максимов

Мать: Городецкая Анна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Городецкий Панфёр Тимофеев

Мать ребёнка: Городецкая Анна Абакумова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Городецкий Прохор Тимофеев

Мать ребёнка: Городецкая Анна Абакумова

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Городецкий Ефим Тимофеев

Мать ребёнка: Городецкая Анна Абакумова

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Городецкий Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Ксения Тимофеева

Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Елена Тимофеева

Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Мария Тимофеева

Мать ребёнка: Городецкая Елена Дементьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Анна Абакумова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городецкая Елена Дементьева

Смерть
1813
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