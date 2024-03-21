Галкин Афанасий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1878
Дата смертиДо 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Егор Матвеев и Лукерья Фёдорова.
Бракосочетание
02.06.1900
Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1903
Сын: Галкин Дмитрий Афанасьевич
Мать ребёнка: Галкина (Воронова) Сигклитикия Егоровна
Рождение ребёнка
14.12.1904
Дочь: Галкина Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Галкина (Воронова) Сигклитикия Егоровна
Смерть
До 1914