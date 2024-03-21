Галкин Афанасий Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалкин Афанасий Георгиевич

Галкин Афанасий Георгиевич

avatar

Место рождения

Брюхатово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

22.06.1878

Дата смерти

До 1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Брюхатово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Отец Егор Матвеев и Лукерья Фёдорова.
Бракосочетание
02.06.1900

Жена: Галкина (Воронова) Сигклитикия Егоровна

Якушево, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.10.1903

Сын: Галкин Дмитрий Афанасьевич

Мать ребёнка: Галкина (Воронова) Сигклитикия Егоровна

Брюхатово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: Галкина Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Галкина (Воронова) Сигклитикия Егоровна

Брюхатово, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1914

Мы используем куки для улучшения работы сайта.