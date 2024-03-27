Косоваров Иван Семёнович
Место рожденияс.Осовик, Брянской области, РСФСР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1958
Сын: Косоваров Николай Иванович
Мать ребёнка: Косоварова Раиса Александровна
с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косоваров Александр Иванович
Мать ребёнка: Косоварова Раиса Александровна
с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Смерть
Неизвестно