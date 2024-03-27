Косоваров Иван Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косоваров Иван Семёнович

Место рождения

с.Осовик, Брянской области, РСФСР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Рождение ребёнка
1958

Сын: Косоваров Николай Иванович

Мать ребёнка: Косоварова Раиса Александровна

с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косоваров Александр Иванович

Мать ребёнка: Косоварова Раиса Александровна

с.Осовик, Брянской области, РСФСР
Смерть
Неизвестно
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