Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Иван

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Алексеев

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Федор Алексеев

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефимия Федорова

Отец ребёнка: Федор Алексеев

Рождение ребёнка
1767

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Алексеев

Иван Федорович (1767 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Федора Алексеевича. О месте служения его данных нет1 . Жена его Дарья Ивановна (1770-?). Дети: Павел (1785-?) ... Показать все
Рождение ребёнка
1770

Сын: Яков Федоров

Отец ребёнка: Федор Алексеев

Смерть
Неизвестно

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