Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Иван
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефимия Федорова
Отец ребёнка: Федор Алексеев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Алексеев
Иван Федорович (1767 — ?) Родился в семье дьячка села Спасского на Ильди Мологского уезда Федора Алексеевича. О месте служения его данных нет1 . Жена его Дарья Ивановна (1770-?). Дети: Павел (1785-?) ... Показать все
Рождение ребёнка
1770
Сын: Яков Федоров
Отец ребёнка: Федор Алексеев
Смерть
Неизвестно